Террористы обстреляли Широкино из 152-мм артиллерии

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По Авдеевке оккупанты били из орудий САУ.

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из ствольной артиллерии Пресс-центр АТО/Facebook

В пятницу, 15 ноября, боевики российско-террористических формирований 23 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. С начала суток террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино на мариупольском направлении оккупанты били из 152-мм ствольной артиллерии. Талаковку, Павлополь, Троицкое, Гнутово, Новотроицкое, Широкино, Водяное и Лебедиснкое террористы обстреливали из орудий БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Авдеевки на донецком направлении подверглись обстрелу из 122-мм орудий самоходных артиллерийских установок. По Луганском у оккупанты открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Новоалександровку и Крымское на Луганщине боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".