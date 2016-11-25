Террористы обстреляли Широкино из 152-мм артиллерии

По Авдеевке оккупанты били из орудий САУ.
По Широкино на мариупольском направлении оккупанты били из 152-мм ствольной артиллерии. Талаковку, Павлополь, Троицкое, Гнутово, Новотроицкое, Широкино, Водяное и Лебедиснкое террористы обстреливали из орудий БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Позиции ВСУ в районе Авдеевки на донецком направлении подверглись обстрелу из 122-мм орудий самоходных артиллерийских установок. По Луганском у оккупанты открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Новоалександровку и Крымское на Луганщине боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA