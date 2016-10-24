Террористы обстреляли Марьинку и Широкино из 120-мм минометов

Боевики применяют запрещенные Минскими договоренностями вооружения на всех направлениях в зоне АТО.
На мариупольском направлении было зафиксировано 15 вооруженных провокаций, на донецком и луганском направлениях боевики открывали огонь восемь и два раза соответственно.
По опорным пунктам ВСУ в районе Марьинки, Широкино и Авдеевки оккупанты били из 120-мм минометов. Красногоровку, Павлополь и Новоалександровку противник обстреливал из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов.
По Луганскому террористы вели огонь из орудий БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В районе Грантного и Гнутово были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" - их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA