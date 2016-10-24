За минувшие сутки в АТО ранены семеро украинских военных

Подтвержденные потери в рядах противника составили шесть убитых и шесть раненных боевиков.
"За минувшие сутки, вследствие боевых действий, погибших среди украинских военнослужащих нет, семь воинов получили ранения", – заявил он на брифинге в Киеве 24 октября.
При этом Лысенко сообщил, что подтвержденные потери противника за сутки составили шесть погибших и шесть раненных боевиков российско-террористических войск.
Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.ZN.UA