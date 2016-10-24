За минувшие сутки в АТО ранены семеро украинских военных

Подтвержденные потери в рядах противника составили шесть убитых и шесть раненных боевиков.

За сутки в АТО не погиб ни один украинский военный Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки в ходе боевых действий на Востоке Украины ранения получили семеро украинских военнослужащих, заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки, вследствие боевых действий, погибших среди украинских военнослужащих нет, семь воинов получили ранения", – заявил он на брифинге в Киеве 24 октября.

При этом Лысенко сообщил, что подтвержденные потери противника за сутки составили шесть погибших и шесть раненных боевиков российско-террористических войск.

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он. В том числе, с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.