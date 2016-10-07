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Террористы накрыли авдеевскую промзону минометным огнем

7 октября в 20:11

Вооруженные провокации зафиксированы на всех направлениях вдоль линии разграничения.

АТО ВСУ Авдеевка
Боевики продолжают игнорировать Минские договоренности
facebook / Пресс-центр штаба АТО
В пятницу, 7 октября, боевики российско-террористических формирований 11 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции. Шесть вооруженных провокаций было зафиксировано на луганском, три – на мариупольском и две – на донецком направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Опорные пункты ВСУ в Авдеевке и Зайцево подверглись обстрелам из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

По украинским позициям в районе Новоалександровки оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, Широкино и Гранитное обстреливали из стрелкового оружия. Здесь же была зафиксирована снайперская активность противника.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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