Террористы накрыли авдеевскую промзону минометным огнем

Вооруженные провокации зафиксированы на всех направлениях вдоль линии разграничения.
Опорные пункты ВСУ в Авдеевке и Зайцево подверглись обстрелам из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
По украинским позициям в районе Новоалександровки оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, Широкино и Гранитное обстреливали из стрелкового оружия. Здесь же была зафиксирована снайперская активность противника.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA