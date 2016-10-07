У Петровского начато синхронное разведение войск

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Вопрос синхронного разведения военных подразделений у Станицы Луганской будет зависеть от того, как пройдет разведения у Петровского.

Сегодня в 11:00 должно быть начато синхронное разведения военных подразделений у Петровского Facebook/Gennadiy Dubovoy

В Донецкой области на участке линии противостояния между селами Богдановка и Петровское в пятницу, 7 октября, начался процесс отвода войск, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По поводу разведения войск на участке фронта Богдановка-Петровское. Только что здесь начался процесс отвода войск. Согласно договоренностям, к воскресенью войска должны быть отведены на один километр с одного и с другой стороны", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщил представитель Украины в сфере безопасности подгруппе Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, синхронное разведения военных в районе Петровского должно было начаться в 11 утра.

"Сегодня в 11:00 должно быть начато синхронное разведения военных подразделений у Петровского", - сказал он, сообщает "Украинская правда".

"Для надежного контроля именно за синхронностью разведения и неуклонным выполнением всех других условий на месте находится группа украинских офицеров с СЦКК во главе с генералом Борисом Кременецким, а также наблюдатели СММ ОБСЕ", - добавил Марчук.

Он также отметил, что вопрос синхронного разведения военных подразделений у Станицы Луганской "будет зависеть от того, как пройдет разведения у Петровского, и главное, будет выдержан боевиками режим тишины и все другие условия, в том числе разминирования и допуск наблюдателей СММ ОБСЕ и СЦКК ко всей территории определенного участка у Станицы ".

Ранее, МИД Украины сообщил что отвод сил на двух определенных группой "зонах безопасности" в Донбассе провалился по вине террористов.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".