Террористы 26 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

С начала суток боевики применяли минометы, гранатометы и орудия БМП.
На донецком направлении террористы били из минометов по позициям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого. Кроме того, Пивничное и Луганское противник обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На мариупольском направлении под минометным огнем оказалось Широкино.
По Новогригоровке и Марьинке оккупанты открывали огонь из орудий БМП, а Новомихайловку и Павлополь – обстреливали из стрелкового оружия. В районе Богдановки была зафиксирована снайперская активность противника.
Новотишковское и Балка Кошарная на Луганщине подверглись обстрелам из 120-мм минометов. По Новозвановке, Малиново и Новоалександровке оккупанты вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.
Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA