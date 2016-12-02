Террористы 26 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО

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С начала суток боевики применяли минометы, гранатометы и орудия БМП.

Оккупанты задействовали БМП под Марьинкой VK/Фёдор Болдырев

В пятницу, 2 декабря, боевики российско-террористических формирований 26 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. С начала суток оккупанты активно применяли запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении террористы били из минометов по позициям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого. Кроме того, Пивничное и Луганское противник обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении под минометным огнем оказалось Широкино.

По Новогригоровке и Марьинке оккупанты открывали огонь из орудий БМП, а Новомихайловку и Павлополь – обстреливали из стрелкового оружия. В районе Богдановки была зафиксирована снайперская активность противника.

Новотишковское и Балка Кошарная на Луганщине подверглись обстрелам из 120-мм минометов. По Новозвановке, Малиново и Новоалександровке оккупанты вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".