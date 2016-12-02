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Боец АТО убил своего сослуживца и попытался сбежать в ОРДЛО – Лысенко

2 декабря в 14:35

Чтобы скрыться с места преступления, дезертир-убийца угнал БМП.

Андрей Лысенко
Андрей Лысенко рассказал первые подробности об убийстве украинского военнослужащего под Новотошковским
uacrisis.org
Украинский солдат, несший службу в зоне АТО в районе Новоташковского Луганской области, убил своего сержанта и дезертировал, попытавшись пересечь линию разграничения, сообщил спикер Минобороны Андрей Лысенко.

"Вчера вечером на позиции сил АТО в Новоташковском на Бахмутской трассе (это Луганское направление), произошло преступление: солдат убил сержанта. Пытаясь избежать ответственности, он убежал с позиции на БМП, и пытался пересечь линию фронта, чтобы спрятаться на оккупированной территории", – отметил он в ходе брифинга 2 декабря.

По словам Лысенко, управляя военной техникой, преступник почти сразу попал в ДТП, и продолжил путь пешком, захватив пулемет.

Представитель военного ведомства отметил, что данное преступление, которое подпадает сразу под несколько статей уголовного кодекса, расследует военная прокуратура.

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Кроме того, он сообщил, что сообщение Луганской областной администрации об атаке вражеской ДРГ в тот вечер не соответствует действительности.

Ранее в Луганской ОВГА сообщили, что один украинский военнослужащий погиб в результате столкновения сил АТО с диверсионно-разведывательной группой противника в районе поселка Новотошковское.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Луганск Лысенко
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