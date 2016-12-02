Боец АТО убил своего сослуживца и попытался сбежать в ОРДЛО – Лысенко

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Чтобы скрыться с места преступления, дезертир-убийца угнал БМП.

Андрей Лысенко рассказал первые подробности об убийстве украинского военнослужащего под Новотошковским uacrisis.org

Украинский солдат, несший службу в зоне АТО в районе Новоташковского Луганской области, убил своего сержанта и дезертировал, попытавшись пересечь линию разграничения, сообщил спикер Минобороны Андрей Лысенко.

"Вчера вечером на позиции сил АТО в Новоташковском на Бахмутской трассе (это Луганское направление), произошло преступление: солдат убил сержанта. Пытаясь избежать ответственности, он убежал с позиции на БМП, и пытался пересечь линию фронта, чтобы спрятаться на оккупированной территории", – отметил он в ходе брифинга 2 декабря.

По словам Лысенко, управляя военной техникой, преступник почти сразу попал в ДТП, и продолжил путь пешком, захватив пулемет.

Представитель военного ведомства отметил, что данное преступление, которое подпадает сразу под несколько статей уголовного кодекса, расследует военная прокуратура.

Кроме того, он сообщил, что сообщение Луганской областной администрации об атаке вражеской ДРГ в тот вечер не соответствует действительности.

Ранее в Луганской ОВГА сообщили, что один украинский военнослужащий погиб в результате столкновения сил АТО с диверсионно-разведывательной группой противника в районе поселка Новотошковское.