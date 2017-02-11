Сытник усомнился в предоставлении НАБУ права на самостоятельную "прослушку"

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По словам директора НАБУ, вероятность прослушивания пугает политиков.

Сытник не уверен в смелости и честности украинских политиков Василий Артюшенко, ZN.UA

Директор НАБУ Артем Сытник выразил сомнение, что народные депутаты поддержат законопроект о предоставлении Антикоррупционному бюро права на самостоятельноеподозреваемых, сообщает "РБК-Украина"

"Что касается прослушивания, я не уверен, что этот закон будет принят", – заявил Сытник на брифинге в пятницу, 10 февраля.

По словам директора НАБУ, вероятность прослушивания пугает политиков.

"Единственное наше требование. Сейчас СБУ контролирует этот процесс онлайн. Мы предлагаем режим контроля, который будет офлайн. Это даст нам возможность нормально работать и гарантирует права фигурантов", – пояснил Сытник.

Проект закона №4812 предусматривает предоставление НАБУ бюро права самостоятельно снимать информацию с каналов связи во время проведения негласных следственных действий.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам противодействия и предотвращения коррупции еще в июле прошлого года единогласно одобрил проект закона №4812 и призвал депутатов принять его в целом.

О необходимости предоставить НАБУ право на "прослушку" неоднократно говорили западные партнеры Украины. В частности, в сентябре соотвествующее заявление сделал еврокомиссар Йоханнес Хан, а в ноябре – посол США в Киеве Мари Йованович.

В марте 2016 года Сытник прокомментировал информацию ZN.UA о том, что вице-президент США Джо Байден дважды в беседе с президентом Украины Петром Порошенко настаивал на необходимости обеспечения НАБУ отдельной от СБУ технической возможностью вести прослушивание. Он также сообщил, что в настоящее время НАБУ сотрудничает с ФБР.