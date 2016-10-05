Сын экс-главы Госэкспортконтроля купил элитную квартиру в Лондоне

Денежные переводы осуществлялись через ряд офшорных компаний.

Сын украинского чиновника в 19-летнем возрасте купил квартиру в двух шагах от британского Парламента samot / Depositphotos

Сын бывшего главы Государственной службы экспортного контроляАлександр купил квартиру в Лондоне за 332 тысячи фунтов.

Недвижимость, расположенную недалеко от здания британского Парламента, Терещенко-младший приобрел в 19-летнем возрасте.

Деньги на сделку были перечислены через ряд офшорных компаний, говорится в материале Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как удалось выяснить журналистам, более 106 тысяч фунтов было перечислено на счет юриста офшорной компании Berly Trade с банковским счетом в латвийском банке ABLV, зарегистрированной на Сейшелах.

Компания Berly Trade была зарегистрирована в июле 2014 года, в сентябре был открыт счет в ABLV. С октября на счету стали появляться деньги. За первые три недели через него провели более 190 тысяч долларов. Кроме денег за квартиру Александра Терещенко Berly Trade сделала восемь переводов на общую сумму около миллиона долларов "за маркетинговые услуги" другой офшорной компании, зарегистрированной на Маршалловых островах со счетом в швейцарском банке Julius Baer, "за маркетинговые услуги".

В последующие месяцы Berly Trade получила и отправила миллионы другим офшорным компаніям, а также фирмам и частным лицам из Туниса, Турции, Венгрии и США.

Юрий Терещенко с марта по июль 2014 года возглавлял госконцерн "Укроборонпром", а с октября 2014 по июнь 2016 года – Государственную службу экспортного контроля.

Кабмин в феврале отстранил Терещенко от исполнения обязанностей главы Госэкспортконтроля после того, как была установлена его причастность к коррупционным действиям. В ходе проведения обыска по месту его жительства была обнаружена часть денежных средств, которые накануне были переданы в качестве взятки его подчиненному - замдиректора департамента государственной экспертизы Госэкспортконтроля Сергею Головатому.

Как писал в статье в ZN.UA Дмитрий Менделеев, правительственная комиссия не нашла подтверждений коррупционных деяний главы Госэкспортконтроля Юрия Терещенко, а Нацгосслужба засекретила материалы расследования.

По его словам, таким образом комиссия проявила беспрецедентную лояльность к коррупционным проявлениям в Госэкспортконтроле после громких скандалов и создала "очистительную грамоту" для главы службы Юрия Терещенко и других должностных лиц.

"Работа комиссии завершилась, как это принято, актом, который обязательно должен войти в историю как пример рождения коррупции от коррупции. Практически каждая страница этого загрифованного от общественности документа вполне может стать предметом для исследования следователями НАБУ", - пишет Менделеев.

Как известно, в Госэкпортконтроле была создана система необоснованной задержки выдачи лицензий на экспорт продукции отечественным предприятиям, при которой, как подозревает следствие, нарушались установленные сроки предоставления ответов с целью получения незаконной выгоды. Таким образом, системная коррупция, выявленная в Госэкспортконтроле, грозит Украине международным скандалом в связи с невыполнением Украиной своих международных обязательств как надежного партнера в военно-техническом сотрудничестве.