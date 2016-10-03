Предприятия "Укроборонпрома" платят щедрые "агентские" сомнительным британским компаниям

Одному из таких "посредников" "Спецтехноэкспорт" перечислил 13% от общей суммы сделки, и более того - официально компания была зарегистрирована через полтора месяца с момента подписания агентского соглашения.

Зарегистрированным в Британии "посредникам" перечисляют миллионы долларов Василий Артюшенко, ZN.UA

Предприятию "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт", для того чтобы подписать и реализовать контракт с белорусским предприятием "Техносоюзпроект", понадобилась помощь предприятия из Великобритании Brasen Development LLP, которое за свое посредничество получило почти 3,6 млн долл., или более чем в 13% от общей суммы сделки.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Дмитрий Менделеев.

"В ходе исследования обстоятельств реализации внешнеэкономического контракта правоохранители получили официальный ответ от Министерства налогов и сборов Республики Беларусь (№4-17/21234 от 27.11.2014 г.), и в нем сказано, что компания Brasen Development LLP вообще не участвовала в переговорах по подписанию упомянутого контракта с ООО "Техносоюзпроект". Вот такая нестыковка вышла! Далее выяснился еще один существенный нюанс. По линии Интерпола было установлено, что британская компания была официально зарегистрирована спустя полтора месяца с момента подписания агентского соглашения со "Спецтехноэкспортом", - говорится в статье.

По словам Менделеева, подобные нестыковки в деятельности "Спецтехноэкспорта" возникали и ранее.

"Военной прокуратурой расследуется перечисление в конце 2009 г. более 9 млн долл. США некой фирме Global Marketing FZE. На сегодняшний день следователи ломают голову над правомерностью этой сделки, поскольку договор о консультационно-маркетинговых услугах со стороны компании из ОАЭ возник через три месяца после подписания договора по проведению работ по ремонту и модернизации самолетов для ВВС Индии", - пишет автор.

Как отмечается в статье, еще одна компания-агент с британской юрисдикцией засветилась в уголовном производстве НАБУ. Речь идет о сделке между предприятием "Укроборонпрома" "Укринмаш" и британской компанией Fuertventura Inter LP, по которой последней в октябре и декабре 2015 г. за посреднические услуги были перечислены средства в сумме 1,95 млн американских долларов. Следователям НАБУ удалось установить, что компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации в Великобритании и специализируется якобы на торговле электротехническими товарами, а счет ее открыт гражданином Украины накануне проведения финансовых операций.

Как ранее писал Менделеев, в августе текущего года КМУ принял постановление №543, в которой установлен порядок согласования внешнеэкономических договоров, выплата вознаграждения агенту по которым превышает 25%.

Напомним, по данным налоговиков, прокуратуры, полиции и СБУ, услугами конвертаторов средств на сегодняшний день воспользовались более 30 предприятий ГК "Укроборонпром", а теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн похищенных бюджетных средств.

Подробнее о преступных схемах в украинской оборонке читайте в статье Дмитрия Менделеева "Укробналпром". Аll inclusive" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".