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Сына Джемилева освободят к концу ноября - адвокат

25 октября в 16:08

Хайсера Джемилева готовят к освобождению из российской тюрьмы.  

Хайсер Джемилев под стражей
Хайсер Джемилев скоро может выйти из российской колонии

Хайсер Джемилев, сын народного депутата Украины и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, может выйти из российской тюрьмы ближе к концу ноября, где он пребывает в заключении за неумышленное убийство, сообщил его адвокат Николай Полозов.

По его словам, у Хайсера взяли анализы, что свидетельствует о подготовке к освобождению, поскольку для осужденных тюрьма подготавливает медицинскую карту.

Полозов также допускает, что перед освобождением, Джемилева могут отправить в штрафной изолятор.

"Это такая традиция в колонии. Перед освобождением заключенных, как правило, изолируют. Вероятно, чтобы лишить контакта, чтобы не брали от сокамерников весточки на свободу", - сказал Полозов в комментарии "Укринформу"

В тоже время, Полозов сомневается, что апелляционный суд удовлетворит прошение об УДО 27 октября, тем более, что заключенному осталось пребывать в колонии всего около месяца.

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Сын Мустафы Джемилева Хайсер в мае 2013 года застрелил во дворе собственного дома в Бахчисарае Февзи Эдемова. В апреле 2015 года Днепровский суд Киева приговорил Джемилева к лишению свободы сроком на 3 года и 8 месяцев.

После аннексии Крыма российские власти решили заново расследовать дело. Хайсера Джемилева, которого признали гражданином Украины, вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край, где осудили по статье "убийство по неосторожности" и приговорили к пяти годам лишения свободы. Верховный суд России снизил срок до 3,5 года. Российские власти отказали Украине в экстрадиции заключенного. 

По материалам: Укринформ
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Тэги Джемилев Россия Свобода тюрьма сын
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