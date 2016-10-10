Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в создании "ЛНР" Корсунского

За сотрудничество со следствием о его освобождении ходатайствовал прокурор.

Троицкий районный суд Луганской области своим решением освободил от уголовной ответственности обвиняемого в создании террористической организации "ЛНР", правую руку боевика Болотова, Сергея Корсунского и выпустил его из-под стражи.

"Согласно пояснений прокурора установлено, что в ходе досудебного расследования не было установлено никаких фактов совершения Корсунским С.А. других преступлений, кроме участия в террористической организации. При этом Корсунский С.А. добровольно сообщил правоохранительным органам о деятельности террористической организации "ЛНР", и способствовал раскрытию преступлений террористической организации "ЛНР", — говорится в тексте решения суда, которое Корсунский передал "Hromadske.ua".

Его адвокаты ходатайствовали об освобождении от ответственности. Также за сотрудничество со следствием об увольнении ходатайствовал прокурор.

Корсунский частично признал свою вину. Под стражей в киевском следственном изоляторе СБУ он пробыл 8 месяцев.

Напомним, командира незаконных вооруженных формирований при захвате госучреждений Сергея Корсунского заметили в киевском ресторане сети "Катюша" возле НСК "Олимпийский".

Служба безопасности Украины задержала Корсунского 3 февраля.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Сергею Корсунскому в виде содержания под стражей.

В свою очередь, луганский адвокат и правозащитник Игорь Чудовский заявил, что Корсунский причастен к покушению на его жизнь.