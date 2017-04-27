Суд продлил меру пресечения Насирову на два месяца

Насирова обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Насиров обязан отдать документы, которые позволяют ему покидать страну

Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца (до 26 июня) меру пресечения отстраненному на время следствия главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Соответствующе решение зачитала председательствующий судья Виктория Кицюк.

В то же время Насирова обязали носить электронный браслет и отдать документы, которые позволяют ему покидать страну. Он также должен сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства, прибывать в соответсвующие структуры по первому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями.

Соломенский райсуд Киева утром 27 апреля возобновил рассмотрение ходатайства следствия относительно продолжения меры пресечения отстраненному от должности главе ГФС Роману Насирову.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".