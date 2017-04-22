Суд по делу Мартыненко перенесли на утро субботы

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Заседание откроют 22 апреля в 10.00.

Суд по Мартыненко продолжит заседать в субботу Кристина Бердинских / Facebook

Заседание суда по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко перенесли на 22 апреля, соответствующее решение озвучил судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник.

Заседание откроют в 10.00.

Ранее прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) обратились в суд с просьбой перенести заседание на утро 22 апреля для ознакомления с предоставленными доказательствами.

Судья решил отложить заседание до утра из-за позднего времени.

Соломенский райсуд Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения экс-депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, которого подозревают в растрате более 17 млн долларов государственных средств.

Изначально судебное заседание было назначено на 15:00, однако в дальнейшем его перенесли на 16:30.

Напомним, САП будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".