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Суд отказал Мартыненко в отводе судьи Бобровника

21 апреля в 23:48

Защита экс-депутата назвала сумму залога, на котором настаивает САП, "неадекватной".

Мартыненко суд
Меру пресечения Мартыненко будет определять судья Бобровник
Кристина Бердинских / Facebook
Соломенский суд Киева отказал защите бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отводе следственного судьи Александра Бобровника, который будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Данное решение было оглашено после возвращения судьи из совещательной комнаты.

Адвокаты обратили внимание, что судья система автоматического распределения производств регулярно выбирает судью Бобровника для рассмотрения дел НАБУ, а также назвали "неадекватной" сумму залога в 300 миллионов гривень, на которой настаивает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что обвинение будет настаивать на аресте Мартыненко с альтернативой внесения 300 миллионов гривень залога.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Мартыненко НАБУ ВостГОК коррупция суд САП арест
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