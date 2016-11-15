Суд отобрал у сына Пшонки 15 тысяч га охотничьих угодий под Фастовом

Решение Киевской облгосадминистрации о выделении земли в аренду ТОВ "Укрмистобудпрект" отменили.

У сына Пшонки все же отобрали охотничьи угодья Фокус

Хозяйственный суд Киева отменил решение Киевской обладминистрации о предоставлении охотничьих угодий общей площадью 15,3 тысячи гектаров в аренду сроком на 25 лет компании "Укрмістобудпроект", которую связывают с сыном бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки - Артемом Пшонкой.

Также суд признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства ТОВ "Укрмістобудпроект", и обязал ответчика вернуть угодья в государственную собственность.

Фастовская межрайонная прокуратора обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды и возвращении угодий в государственную собственность в 2014 году. На территории фастовских охотничьих угодий были повреждены лесные насаждения и начато капитальное строительство без соответствующего разрешения ГП "Фастовское лесное хозяйство". Сотрудники прокуратуры обнаружили на территории охотничьих угодий недостроенный дом, баню и котельную. По словам прокуроров, участком пользовался не только Виктор Пшонка, но и его сын Артем.

Программа "Наші гроші" в июле 2016 года рассказывала о том, что Фастовской прокуратуре удалось доказать незаконность вырубки леса и капитального строительства, угодья возвращены в государственную собственность. Люди Пшонки пытались оспорить решение суда, но проиграли. Договор аренды 15,3 га фастовских охотничьих угодий расторгли, но в силе оставалось решение Киевской областной администрации о выделении этих земель. Решение о выделении или не выделении земель принимается облгосадминистрацией, поэтому данный документ был ключевым в деле о возвращении угодий государству. После расторжения договора аренды прокуратура подавала новые иски для пересмотра решения Киевской обладминистрации, но их под разными предлогами отклоняли. Только в этом году суд признал незаконность решения киевской администрации и вернул угодья государству.

Напомним, 21 апреля стало известно, что ГПУ приостановила расследование против Пшонки. Также было приостановлено расследование в отношении его сына Артема. В ведомстве отметили, что расследование против экс-чиновников приостановлено в связи с их розыском.