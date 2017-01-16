Строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту могут поручить компании Ротенберга

Из-за низкой стоимости проекта и риска попасть под санкции подрядчики не подавали заявки на строительство подхода.

Железнодорожные подходы к Керченскому мосту должны быть построены до 2019 года

Правительство Российской Федерации планирует поручить компании"Стройгазмонтаж" строительство железнодорожного подхода к будущему Керченскому мосту со стороны Крыма, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету "Коммерсант".

Оба конкурса, которые проводило Министерство транспорта Российской Федерации, оказались провальным – ни один подрядчик не заинтересовался перспективой строительства подхода. После этого чиновники приняли решение поручить его строительство компании Ротенберга, которая уже занимается строительством самого моста, сообщил газете глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов.

Стоимость контракта на постройку железнодорожного подхода – 16,9 млрд рублей. Он должен быть построен к ноябрю 2019 года. Издание отмечает, что данный проект не интересует подрядчиков, так как не учитывает риск западных санкций, под которые может попасть подрядчик во время и строительства. Также отсутствует техническая база под соответствующий проект.

Первый конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту был объявлен в сентябре прошлого года. Заявку на его строительство подали только "Железные дороги Якутии", но компания не прошла предквалификационный отбор.

26 декабря стало известно о том, что сроки строительства моста через Керченский пролив с территории России в оккупированный Крым могут сдвинуться. Минтрансу РФ дважды не удалось определить генерального подрядчика по строительству железнодорожных подходов к мосту.

Одной из основных причин нехватки заявок эксперты называли низкую стоимость проекта. Тем не менее, в нем были заинтересованы российские бизнесмены Арас Агаларов и Руслан Байсаров.

Как сообщалось, в сентябре в ходе визита в Керчь в оккупированном Крыму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство с трудом "изыскивает" деньги на строительство Керченского моста.