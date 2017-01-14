Российская армия дополнительно разместит в оккупированном Крыму системы С-400

Генералы утверждают, что система может одновременно сопровождать и уничтожать до 300 целей, в том числе изготовленные по технологии "стелс".
"Конечно, это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить", - сказал Севостьянов российским журналистам в оккупированной Феодосии.
Севостьянов сообщил, что полк ПВО в Феодосии продолжит использовать системы С-300. "ЗРС С-300 с боевого дежурства не снималась в этом полку. Она до сих пор ведет боевое дежурство", - сказал командующий армией.
Он рассказал о возможностях ЗСР С-400. "Эта система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот", - сказал Севостьянов.
ЗРС С-400, развернутая в Крыму, позволяет отслеживать и уничтожать цели, изготовленные с использованием технологий "стелс", утверждает Севостьянов.
Как сообщалось, Россия в январе разместила в оккупированном Крыму зенитный ракетный полк Южного военного округа ВС РФ, вооруженный системой С-400 "Триумф".
Ранее Россия разместила в оккупированном Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который, как утверждается, может поразить любые объекты на всей территории Украины.Интерфакс , ZN.UA ,