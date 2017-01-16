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Строительство вышки на Чонгаре вступило в заключительную стадию

16 января в 10:05

Несмотря на плохие погодные условия, возведены 108 метров конструкции из 150.

телевышка
108 метров вышки на Чонгаре уже построены
Глава районной государственной администрации Геническа Александр Воробьев сообщил о том, что строительство вышки на Чонгаре, которая будет вещать в оккупированной Россией Крым, заканчивается.

В настоящее время возведены более 100 метров 150-ти метровой конструкции. 

"Сквозь ветер, дождь и мокрый снег, 108 из 150 метров информационной вышки на Чонгаре  уже пробивают густой туман", - написал на своей странице в Facebook Воробьев.

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Напомним, 2 декабря 2016 года на границе с оккупированным Крымом, в поселке Чонгар Херсонской области, начали возведение 150-метровой радиовышки, позволяющей передавать украинское вещание на аннексированный полуостров.

Летом 2016 года на горе Карачун под Славянском Донецкой области начались работы по восстановлению фундамента для телевышки, уничтоженной во время боевых действий в июне 2014 года. В декабре  вышка была полностью готова к эксплуатации. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги вышка оккупация строительство Крым
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