"Украинское радио" будет вести трансляцию на оккупированные территории Донбасса

Технически запустить вещание можно будет приблизительно через три месяца.

В оккупированных районах Донбасса можно будет слушать радио из Украины

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешила вешание на территории АТО на частоте 873 кГц в городе Часов Яр Донецкой области. На этой частоте будут транслировать первую программу "Украинского радио".

Как сообщается на сайте Нацсовета, технически запустить вещание можно будет приблизительно через три месяца. Трансляция в дневное время охватит не только подконтрольные Украине территории Донбасса, но и большую часть оккупированных территорий. Отмечается, что ночью сигнал будет более качественным и охватит почти все оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.

На волне "Украинского радио" можно будет слушать также программы "Голоса Донбасса" и "Радио Свобода", которые специально адаптированы для жителей оккупированных районов.

Напомним, 2 декабря 2016 года на границе с оккупированным Крымом, в поселке Чонгар Херсонской области, начали возведение 150-метровой радиовышки, позволяющей передавать украинское вещание на аннексированный полуостров.

Летом 2016 года на горе Карачун под Славянском Донецкой области начались работы по восстановлению фундамента для телевышки, уничтоженной во время боевых действий в июне 2014 года. В декабре вышка была полностью готова к эксплуатации.