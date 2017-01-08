Среди пострадавших от теракта в Иерусалиме нет граждан Украины, но информация уточняется - посол

За рулем грузовика, въехавшего в группу израильских военных, находился араб с израильским удостоверением личности.
"По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, но мы уточняем данные", - заявил дипломат в комментарии "112 Украина".
По его словам, за рулем грузовика, въехавшего в группу военных на набережной в восточной части города, находился араб с израильским удостоверением личности.
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме в результате наезда грузовика на пешеходов погибли по меньшей мере четыре и ранены более 15 человек. Жертвами атаки стали израильские военнослужащие.
Правоохранители подозревают, что наезд был умышленным. Представитель израильской полиции назвал инцидент террористической атакой.112 Украина