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Среди пострадавших от теракта в Иерусалиме нет граждан Украины, но информация уточняется - посол

8 января в 16:13

За рулем грузовика, въехавшего в группу израильских военных, находился араб с израильским удостоверением личности.

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Посол Украины в Израиле рассказал, что ему известно о теракте в Иерусалиме
Times of Israel
По предварительным данным, среди пострадавших от теракта в Иерусалиме граждан Украины нет, однако данные уточняются, сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

"По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, но мы уточняем данные", - заявил дипломат в комментарии "112 Украина".

По его словам, за рулем грузовика, въехавшего в группу военных на набережной в восточной части города, находился араб с израильским удостоверением личности.

 

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Ранее сообщалось, что в Иерусалиме в результате наезда грузовика на пешеходов погибли по меньшей мере четыре и ранены более 15 человек. Жертвами атаки стали израильские военнослужащие.

Правоохранители подозревают, что наезд был умышленным. Представитель израильской полиции назвал инцидент террористической атакой.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Израиль грузовик теракт
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