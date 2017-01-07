Топ Новости
<
>

В сирийском Аазазе от террористической атаки погибли 60 человек

7 января в 14:24

Террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.

4
Подконтрольный оппозиции город Аазаз пострадал от жестокого теракта
Twitter/Julian Röpcke
По меньшей мере 60 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате теракта в сирийском населенном пункте Аазаз (провинция Алеппо), находящегося под контролем сил сирийской оппозиции.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны Аазаза Ияда Шейх Разука, террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.

Читайте также: В Сирии и Ираке уничтожены четверо "высокопоставленных" боевиков ИГИЛ

В результате взрыва также серьезно пострадали близлежащие здания.

Напомним, в октябре Сирии в городе Хасаке в результате взрыва на курдской свадьбе погибли не менее 20 человек.  Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

По материалам: Агентство Анадолу
Читайте также
Тэги здание Сирия суд
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости