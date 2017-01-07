В сирийском Аазазе от террористической атаки погибли 60 человек

Террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.
Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны Аазаза Ияда Шейх Разука, террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.
В результате взрыва также серьезно пострадали близлежащие здания.
Напомним, в октябре Сирии в городе Хасаке в результате взрыва на курдской свадьбе погибли не менее 20 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.Агентство Анадолу