В сирийском Аазазе от террористической атаки погибли 60 человек

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Террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.

Подконтрольный оппозиции город Аазаз пострадал от жестокого теракта Twitter/Julian Röpcke

По меньшей мере 60 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате теракта в сирийском населенном пункте Аазаз (провинция), находящегося под контролем сил сирийской оппозиции.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны Аазаза Ияда Шейх Разука, террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.

В результате взрыва также серьезно пострадали близлежащие здания.

Напомним, в октябре Сирии в городе Хасаке в результате взрыва на курдской свадьбе погибли не менее 20 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.