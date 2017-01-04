СММ ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса

ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса".

СММ ОБСЕ будет контролировать в первую очередь прекращение боевых действий - Курц

СММ ОБСЕ будет и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата, будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий, заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

На брифинге утром в среду, 4 января, в Мариуполе он также отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии. "Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом", - сказал Курц, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ.

Он подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня".

Но только усилий ОБСЕ в отношении миссии недостаточно, отметил председатель организации. "Тут необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах", - сказал Курц.

Курц также отметил важность восстановления разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечения прекращения огня с обеих сторон.

"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнение этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом "статус-кво", но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", - заявил председатель ОБСЕ, отвечая на вопрос о перспективности реализации минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

В понедельник, 2 января, глава МИД Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыли с рабочим визитом в Донецкую область, чтобы обсудить состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе.

3 января министры посетили населенные пункты Виноградное и Пищевик на линии соприкосновения, где действующий председатель ОБСЕ имел возможность ознакомиться с разрушительными последствиями российской агрессии на Донбассе.