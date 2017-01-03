Наблюдатели ОБСЕ не попали на участки разведения сил в Донбассе

Военнослужащие ВСУ и боевики "Л-ДНР" не смогли гарантировать их безопасность из-за наличия на участках мин.

Бойцы ВСУ и боевики не смогли гарантировать безопасность членов СММ ОБСЕ Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

Наблюдателине смогли попасть на участки разведения сил и средств в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ", - сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

Представители миссии должны были посетить Первомайск, Золотое, Станицу Луганскую, Петровское и Богдановку, но ни бойцы Вооруженных Сил Украины, ни боевики так называемых "Л-ДНР" не смогли гарантировать их безопасности из-за наличия на участках мин.

"Доступ СММ ко всем трем участкам по-прежнему ограничен, но миссия способна осуществлять частичную работу по их мониторингу", - отмечается в сообщении.

Наблюдатели призвали членов Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) обеспечить безопасность представителям ОБСЕ в Донбассе и заняться работой по координации разминирования.

"СММ готова осуществлять мониторинг, но нужен доступ", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".