Климкин обсудит с Курцом состояние выполнения Минских соглашений

Планируется обсудить перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в ОРДЛО.

Климкин обсудит с главой МИД Австрии состояние выполнения Минских соглашений 112 Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область, где обсудят состояние имплементации Минских соглашений и ситуацию в Донбассе, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ по состоянию имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций", - говорится в сообщении.

Также Климкин и Курц обсудят усилия председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 году и перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в ОРДЛО, укреплению потенциала СММ ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.

Ранее министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что после начала председательства его страны в ОБСЕ намеревается посетить Донбасс, в частности районы вблизи Мариуполя. Он также выступает за смягчение санкций против России.