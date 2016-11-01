СМИ назвали возможного преемника Аласании

Национальную телекомпанию Украины может возглавить заместитель директора НТКУ Александр Харебин.
Издание ссылается на неназванный источник на украинском медиарынке, а также на народного депутата от "Блока Петра Порошенко" и бывшего вице-президента "Украинского медиахолдинга" Григория Шверка, который также частично подтвердил эту информацию.
По словам Шверка, Харебин действительно стремится занять должность гендиректора НТКУ, и в случае ухода Аласании его кандидатура – одна из наиболее вероятных.
В НТКУ Харебин работает с февраля 2015 года. Согласно информации издания, в ноябре 2013 года после покупки Сергеем Курченко у Бориса Ложкина "Украинского медиахолдинга" Харебин стал членом набсовета и операционным директором компании. Когда именно он покинул этот пост, изданию неизвестно.
До прихода в UMH нынешний заместитель Аласании около шести лет проработал в медиахолдинге Сергея Таруты "Медиа Инвест Групп", возглавляя журнал и издательство "Эксперт Украина".
Напомним, 1 ноября генеральный директор НТКУ Зураб Аласания написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Свое решение он пояснил невозможностью работать в условиях существующего законодательного поля и недостаточного финансирования НТКУ, указав также на коррупционные риски в связи с организацией и трансляцией "Евровидения-2017".
Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине и давлении на руководство НТКУ читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Телекритика