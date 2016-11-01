СМИ назвали возможного преемника Аласании

Национальную телекомпанию Украины может возглавить заместитель директора НТКУ Александр Харебин.

До прихода в НТКУ нынешний заместитель Аласании успел поработать на Курченко и Таруту 1tv.com.ua

Национальную телекомпанию Украины после увольненияс должности геннерального директора может возглавить его первый заместитель Александр Харебин, сообщает "Телекритика" со ссылкой на собственные источники.

Издание ссылается на неназванный источник на украинском медиарынке, а также на народного депутата от "Блока Петра Порошенко" и бывшего вице-президента "Украинского медиахолдинга" Григория Шверка, который также частично подтвердил эту информацию.

По словам Шверка, Харебин действительно стремится занять должность гендиректора НТКУ, и в случае ухода Аласании его кандидатура – одна из наиболее вероятных.

В НТКУ Харебин работает с февраля 2015 года. Согласно информации издания, в ноябре 2013 года после покупки Сергеем Курченко у Бориса Ложкина "Украинского медиахолдинга" Харебин стал членом набсовета и операционным директором компании. Когда именно он покинул этот пост, изданию неизвестно.

До прихода в UMH нынешний заместитель Аласании около шести лет проработал в медиахолдинге Сергея Таруты "Медиа Инвест Групп", возглавляя журнал и издательство "Эксперт Украина".

Напомним, 1 ноября генеральный директор НТКУ Зураб Аласания написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Свое решение он пояснил невозможностью работать в условиях существующего законодательного поля и недостаточного финансирования НТКУ, указав также на коррупционные риски в связи с организацией и трансляцией "Евровидения-2017".

Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине и давлении на руководство НТКУ читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".