Следующий год будет переломным в освобождении Донбасса — Турчинов

По словам Турчинова, 2016 год стал первым, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории.

Турчинов заявил, что 2017 будет переломным в освобождении Донбасса от боевиков palinchak / Depositphotos

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что следующий 2017 год станет переломным в освобождении оккупированных боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", – сказал Турчинов, передает УНИАН.



Он также подчеркнул, что 2016 год стал первым, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории.

"Метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию. И я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе", – добавил Турчинов.

Ранее Турчинов заявил, что решение о вводе блокады захваченных боевиками территорий Востока Украины находится исключительно в компетенции верховного главнокомандующего – президента Украины Петра Порошенко.

Накануне в СМИ появились сообщения, что ветераны АТО заявили о начале блокады ОРДЛО. Добровольцы обещают не пропускать на территорию оккупированных территорий Донбасса металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Инициаторы акции требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен, однако по информации, имеющейся у участников добровольческих батальонов, находятся в плену.