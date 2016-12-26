Боевики распространяют слухи о якобы договоренностях Путина и Трампа в отношении Донбасса - ИС

Согласно пропагандистским заявлениям оккупантов, "снятие санкций" с России и прекращение "военной помощи США" Украине позволит боевикам одержать победу над ВСУ.

В ОРДЛО заявляют о "скорой победе" РИА Новости

Сотрудники так называемых "Министерств государственной безопасности Л-ДНР" активно распространяют пропагандистскую информацию о якобы договоренностях президента Российской Федерации Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление"

Пропаганда распространяется преимущественно среди жителей Донецка и Луганска, но охватывает и другие населенные пункты неподконтрольных Украине территорий.

"Одновременно в "ДНР" и "ЛНР" сотрудники местных "МГБ" весьма активно распространяют слухи о неких договоренностях В.Путина с Д.Трампом относительно снятия санкций с России с февраля-марта 2017 г и полного прекращения "военной помощи США" Украине, после чего, якобы, Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия на Донбассе", - написал Тымчук на своей странице в Facebook.

По словам координатора, подконтрольные "ДНР" СМИ уже получили указание подготовить "ряд аналитических материалов" на эту тему.

Ранее в группе "ИС" сообщили, что среди боевиков батальонов "республиканской гвардии ДНР" ходят слухи о подготовке переброски данных формирований на территорию, оккупированную боевиками террористической организации "ЛНР" для проведения акции по воссоединению с "ДНР" в одно "государственное образование".