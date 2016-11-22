Система стабилизации цен на лекарства не работает – АМКУ

Украинские дистрибьюторы и аптеки получают доход не только от реализации лекарств с надбавкой, но и за счет предоставления производителям или импортерам маркетинговых и других услуг.

Законодательство не предусмотрены нормативно-правовые документы, которые бы регулировали способы продвижения лекарственных средств etovolosy.ru

В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) после исследования фармацевтического рынка заявили, что действующая в Украине система стабилизации цен на лекарства не работает из-за использования дистрибьюторами маркетинговых договоров при реализации лекарственных средств.



"Механизм получения доходов за предоставление маркетинговых и/или иных услуг применяется участниками рынка, в том числе и при реализации лекарственных средств, цена на которые подлежит государственному регулированию, что на практике свидетельствует о неспособности действующей в Украине системы стабилизации цен на лекарственные средства обеспечивать достижение поставленных целей", - говорится в отчете АМКУ, передает УНИАН.

В отчете говорится, что украинские дистрибьюторы и аптечные сети получают доход не только от реализации лекарственных средств с торговой надбавкой, но и за счет предоставления производителям или импортерам маркетинговых и других услуг.

Законодательством Украины не предусмотрены какие-либо нормативно-правовые документы, которые бы регулировали способы продвижения лекарственных средств.

"При наличии у сторон маркетинговых договоров значительной рыночной власти могут иметь место негативные последствия для конкуренции на определенных товарных рынках от реализации положений таких договоров", - отмечается в отчете.

АМКУ порекомендовало установить прозрачные отношения в сфере продвижения и маркетинга лекарственных средств с учетом европейского опыта.

Ранее сообщалось, что присоединение Украины к Соглашению о сотрудничестве органов по регулированию в сфере лекарственных препаратов стран, находящихся в ассоциации с Евросоюзом — nCADREAC, позволило бы открыть украинский рынок для прошедших централизованную процедуру регистрации в Евросоюзе лекарственных средств, что расширило бы номенклатуру представленных на рынке препаратов.

Как пишет для ZN.UA Юлия Самаева: "Минздрав, выйдя из летаргического сна, обещает украинцам долгожданную реформу. Здесь и сейчас. Через неполные три месяца — старт. План (на бумаге) прост и логичен: налоги граждан приравниваются к страховым взносам".

Детальнее читайте статье Юлии Самаевой "Реформаторский укол" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".