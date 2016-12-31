Система е-декларирования оказалсь под угрозой

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Из-за большого наплыва пользователей система может "лечь" даже в первые дни 2017 года.

Система е-деклараций может дать сбой Василий Артюшенко, ZN.UA

Госпредприятие "Украинские специальные системы" (УСС) заявило о возможных проблемах в работе системы электронного декларирования доходов государственных служащих.

Как сообщается на сайте предприятия, которое обслуживает систему, сбой возможен в связи со вторым этапом электронного декларирования, который начинается 1 января 2017 года. Декларантами на этом этапе могут стать более 2 млн человек.

"Государственное предприятие "Украинские специальные системы", которое решением НАПК определено администратором Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информирует, что при таком увеличении нагрузки на ресурсы Реестра стабильность его работы под угрозой", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в действующей конфигурации Реестра деклараций имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тыс. одновременных сессий и хранить и обрабатывать до 1 млн деклараций в год.

"Ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тыс. и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно - в конце срока представления электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 2,5 млн", - заявили в "УСС".

"Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование Реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования. Время, выделенное государством и обществом на подготовку Реестра ко второму этапу предоставления е е-деклараций, уже почти исчерпано, но ни одна проблема не решена", - отметили в "УСС".

В втором этапе должны будут показать свои доходы все чиновники, вплоть до рядовых, а также руководители государственных и коммунальных предприятий.

Как написало ранее агентство Reuters в статье "Украина шокирована декларациями чиновников", антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников задекларировать свое богатство онлайн, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют. Так, 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение. По подсчетам "Опоры", по состоянию на 31 октября общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.

Так, согласно декларации, Петр Порошенко получил около 48,7 млн гривень инвестиционной прибыли на курсовой разнице при погашении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2015 году. Также оказалось, что у президента Украины Петра Порошенко есть вилла на средиземноморском побережье Испании, которая не указана в его электронной декларации. Она зарегистрирована на принадлежащую Порошенко фирму Feruvita SL.

По результатам анализа е-деклараций НАБУ уже зарегистрировало 10 уголовных производств.

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