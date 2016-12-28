Сила подземных толчков в Украине не превышала трех баллов — ГСЧС

Землетрясение ощущалось в Одесской и Черновицкой областях.

На территории некоторых областей Украины зафиксированы незначительные подземные толчки от двух до трех баллов dnevnik.hr

В ночь на среду, 28 декабря, на территории некоторых областей Украины зафиксированы незначительные подземные толчки от двух до трех баллов по шкале Рихтера, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"Толчки ощущались на территории Украины в южных районах Одесской области (города Измаил, Рени, Болград, а также Одесса), в городе Черновцы, по предварительной информации, от двух до трех баллов по шкале Рихтера, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине в ночь на среду, 28 декабря, ощущалось землетрясение, которое произошло в Румынии.

В прошлый раз землетрясение в Румынии было зафиксировано осенью этого года. Как сообщалось, румынское землетрясение 24 сентября ощущалось в соседних странах: Молдове и Украине - вплоть до Киева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области тогда был зафиксирован толчок силой примерно 3-4 балла по шкале Рихтера.