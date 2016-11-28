В Непале у подножия Эвереста произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентры залегали в районах Солукхумбу и Рамечхал в 120 км от столицы.

В 2015 году землетрясение нанесло стране большой ущерб и забрало тысячи жизней

Подземные толчки разбудили жителей районов Солукхумбу и Рамечхал вранним утром 28 ноября, сообщает ABC со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным Геослужбы США, землетрясение у подножия Эвереста было магнитудой 5,4.

Национальный Центр Сейсмологии Непала сообщил о том, что его эпицентры находились в районах Солукхумбу и Рамечхал, расположенных в 120 километрах от столицы страны Катманду. О возможности схождения с Эвереста лавин, вызванных землетрясением, в центре не сообщили.

Полиция Непала сообщила о том, что не располагает данными о жертвах или каких-либо разрушениях, но так как землетрясение произошло в том числе в удаленных горных районах, есть возможность задержки поступления информации.

Подземные толчки ощутили на себе даже жители столицы Непала. Утром 28 ноября многие жители Катманду были разбужены ими.

Непал продолжает восстанавливаться после мощного землетрясения 2015 года, унесшего почти 9000 жизней и разрушившего более одного миллиона домов и административных зданий.

Напомним, ранее в Японии произошла серия землетрясений. 21 ноября – магнитудой 7,3 в 60 километрах от прибрежного города Иваки. 22 ноября – у берегов префектуры Фукусима, магнитудой 5,7. 24 ноября – землетрясение магнитудой 6,1, затронувшее 17 префектур островного государства.