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Схваченные ФСБ в Крыму "украинские диверсанты" дали признательные показания – СМИ

10 ноября в 11:52

Российские спецслужбы добились признательных показаний от "украинских разведчиков" всего за одну ночь.

ФСБ России
Очередные задержанные в Крыму "украинские диверсанты" признали свою вину перед ФСБ
Задержанные российскими силовиками в Крыму украинские граждане признали свою вину в "подготовке диверсий" и начали давать показания, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник.

"Задержанные являются кадровыми разведчиками... Все трое признали свою вину и дают соответствующие показания", - заявил собеседник агентства.

По его словам, при обыске у схваченных украинцев якобы были обнаружены карты с обозначением объектов военной и гражданской инфраструктуры Крымского полуострова. Российское следствие утверждает, что задержанные готовили диверсии на электростанциях, станциях очистки воды и газораспределительных сетях Крыма.

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Напомним, ФСБ РФ заявила о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком".

Отметим, что аналогичное заявление ФСБ РФ сделала также ровно три месяца назад. 10 августа российская спецслужба объявила о якобы ликвидации в Крыму агентурной сети украинской разведки, а также о гибели российского военного в ходе "боестолкновения".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Украина Россия Крым
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1 комментарий
  • Qwerew Qasdfweq Сегодня, 12:08 После обработки ФСБ эти задержанные не только дадут "признательные показания", но и признаются в содомском грехе. Ответить Цитировать Пожаловаться
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