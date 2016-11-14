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Штаб сообщил о сокращении обстрелов в зоне АТО

14 ноября в 18:31

Террористы продолжают бить по позициям ВСУ из минометов и гранатометов.

 

Широкино_ минометная мина снаряд
Оккупанты снова накрыли Широкино минометным огнем
Пресс-центр АТО/Facebook
В понедельник, 14 ноября, активность боевиком российско-террористических формирований в зоне проведения антитеррористической операции несколько снизилась. В то же время, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино, Красногоровке, Крымскому, Луганскому,  Новоалександровке, Трехизбенке террористы били из минометов калибра 82 и 120 миллиметров.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Новоалександровки, Крымского, Авдеевке, Широкино и балки Кошарной.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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