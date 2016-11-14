Боевики "ДНР" обстреляли школу в Марьинке

Школу обстреливают уже четвертый раз за два месяца.

Во время обстрела Марьинки боевиками террористической организации "ДНР" в ночь на 14 ноября было повреждено окно школы №2, где учатся 160 детей, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

В Нацполиции отметили, что школу обстреляли уже четвертый раз за два месяца и добавили, что пострадавших во время обстрела нет.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками в Марьинке получили ранения двое мужчин, которые представились волонтерами.

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины на видеозаписи показали полностью разрушенный боевиками террористической организации "ДНР" пригород Донецка - населенный пункт Марьинка.