На базе НАТО в Афганистане прогремел мощный взрыв, есть жертвы

Взрыв произошел в столовой, погибли как минимум три человека.
На мете работают медицинские бригады, причины взрыва выясняются.
Тем временем губернатор Баграма сообщил, что взрів произошел в столовой, убиты как минимум 3 человека, 13 – получили ранения.
Как сообщалось, накануне боевики радикального движения "Талибан" совершили взрыв заминированного автомобиля возле генерального консульства Германии в городе Мазари-Шариф в Афганистане, в результате чего 2 человека погибло, более 100 получило ранения.ZN.UA