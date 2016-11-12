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На базе НАТО в Афганистане прогремел мощный взрыв, есть жертвы

12 ноября в 07:11

Взрыв произошел в столовой, погибли как минимум три человека. 

баграм
В Баграме произошел взрыв на базе НАТО
@terrorism_info
На аваибазе НАТО в городе Баграм в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и раненые.  Взрыв прогремел около 5-30 по местному времени  в субботу, 12 ноября, сообщает Reuters.

На мете работают медицинские бригады, причины взрыва выясняются.

Тем временем губернатор Баграма сообщил, что взрів произошел в столовой, убиты как минимум 3 человека, 13 – получили ранения.

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Как сообщалось, накануне боевики радикального движения "Талибан" совершили взрыв заминированного автомобиля возле генерального консульства Германии в городе Мазари-Шариф в Афганистане, в результате чего 2 человека погибло, более 100 получило ранения.

По материалам: ZN.UA
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