Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов

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В Киеве и других городах Украины состоятся траурные мероприятия почтения памяти жертв геноцида украинского народа.

В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека Петр Порошенко/Facebook

В этом году исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины.

В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час – 1 тысяча 440, ежесуточно – 34 тысячи 560. Таким образом погибли 4,5 миллиона украинцев, передает УНИАН.

Сегодня, 26 ноября, в Киеве и других городах Украины состоятся траурные мероприятия почтения памяти жертв геноцида украинского народа. Всемирный конгресс украинцев в эти недели организует почтение памяти в 32-х странах мира.

В 16:00 вместе с общенациональной минутой молчания состоится традиционная общественная акция "Зажги свечу памяти". Каждый гражданин может зажечь свечу и поставить ее на подоконнике, почтив таким образом память миллионов украинцев, которые были убиты голодом в Украине.

Ранее сообщалось, что акция, посвященная памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов, началась 20 ноября у Триумфальной арки на площади Шарля де Голля в столице Франции.

Подробнее о подсчете количества жертв Голодомора читайте в статье Натальи Левчук "Количество потерь от Голодомора: наука или идеология?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

Как писало ZN.UA, учитывая масштабы этих потерь, следует говорить по крайней мере о шести признаках преступных действий большевистской власти, подпадающих под Конвенцию ООН о геноциде.