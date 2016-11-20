Израильский парламент вероятнее всего не поддержал бы признание Голодомора геноцидом – эксперт

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Перенос рассмотрения вопроса о Голодоморе израильским Кнессетом на неопределенное время позволил избежать новой проблемы в украино-израильских отношениях.

Украине потребуются годы на то, чтобы убедить Израиль признать Голодомор геноцидом Василий Артюшенко, ZN.UA

Украинской дипломатии потребуются годы для того, чтобы изменить позицию Израиля по поводу непризнаниягеноцидом украинского народа.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Владимир Кравченко. По его словам, данную позицию на протяжении последнего десятилетия овзучивает официальный Тель-Авив.

По мнению аналитика, голосование в Кнессете Израиля по резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа, которое могло состояться в минувшую среду, с очень большой вероятностью было бы отрицательным. Отмечается, что депутат от партии "Ликуд" Нава Бокер, которая внесла резолюцию в повестку дня израильского парламента, забрала его назад для доработки, что, однако, может сыграть в пользу Украины.

"После нескольких лет перерыва, связанного с политикой Виктора Януковича, украинская дипломатия вновь начала системную работу в мире по признанию Голодомора геноцидом украинского народа. Но, может, оно и к лучшему, что по инициативе самого израильского парламентария вопрос о Голодоморе перенесен на неопределенное время. Ведь Киев, таким образом, избежал окрашенной эмоциями новой проблемы в украино-израильских отношениях", – отметил Кравченко.

Кравченко указывает, что провальное голосование по резолюции также стало бы отличным сюжетом для российской пропаганды.

Говоря о причинах подобного отношения Израиля к проблематике Голодомора, автор отмечает, что помимо нежелания Тель-Авива портить отношения с Москвой, на его позицию также влияет очень ревностное отношение израильтян к сравнению Голодомора с Холокостом, а также последствия советского и российского образования многих граждан Израиля.

Данное мнение подтверждается недавним скандальным заявлением президента Израиля Реувена Ривлина в адрес бойцов ОУН, сделанном с трибуны Верховной Рады.

Аналитик отмечает ,что после скандального выступления Реувена Ривлина, Украина стала внимательнее следить за развитием украино-израильских отношений, достигнув, в частности, договоренности начать диалог по болезненным для народов страницам истории.

Напомним, 14 ноября Президиум израильского Кнессета утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Подробнее о позиции Тель-Авива по вопросу Голодомора и ее влиянии на украино-израильские отношения читайте в статье Владимира Кравченко "Кнессет: шаг вперед и два назад".