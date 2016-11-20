Израильский парламент вероятнее всего не поддержал бы признание Голодомора геноцидом – эксперт

Перенос рассмотрения вопроса о Голодоморе израильским Кнессетом на неопределенное время позволил избежать новой проблемы в украино-израильских отношениях.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Владимир Кравченко. По его словам, данную позицию на протяжении последнего десятилетия овзучивает официальный Тель-Авив.
По мнению аналитика, голосование в Кнессете Израиля по резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа, которое могло состояться в минувшую среду, с очень большой вероятностью было бы отрицательным. Отмечается, что депутат от партии "Ликуд" Нава Бокер, которая внесла резолюцию в повестку дня израильского парламента, забрала его назад для доработки, что, однако, может сыграть в пользу Украины.
"После нескольких лет перерыва, связанного с политикой Виктора Януковича, украинская дипломатия вновь начала системную работу в мире по признанию Голодомора геноцидом украинского народа. Но, может, оно и к лучшему, что по инициативе самого израильского парламентария вопрос о Голодоморе перенесен на неопределенное время. Ведь Киев, таким образом, избежал окрашенной эмоциями новой проблемы в украино-израильских отношениях", – отметил Кравченко.
Кравченко указывает, что провальное голосование по резолюции также стало бы отличным сюжетом для российской пропаганды.
Говоря о причинах подобного отношения Израиля к проблематике Голодомора, автор отмечает, что помимо нежелания Тель-Авива портить отношения с Москвой, на его позицию также влияет очень ревностное отношение израильтян к сравнению Голодомора с Холокостом, а также последствия советского и российского образования многих граждан Израиля.
Данное мнение подтверждается недавним скандальным заявлением президента Израиля Реувена Ривлина в адрес бойцов ОУН, сделанном с трибуны Верховной Рады.
Аналитик отмечает ,что после скандального выступления Реувена Ривлина, Украина стала внимательнее следить за развитием украино-израильских отношений, достигнув, в частности, договоренности начать диалог по болезненным для народов страницам истории.
Напомним, 14 ноября Президиум израильского Кнессета утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.
Подробнее о позиции Тель-Авива по вопросу Голодомора и ее влиянии на украино-израильские отношения читайте в статье Владимира Кравченко "Кнессет: шаг вперед и два назад".ZN.UA