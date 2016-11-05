СБУ запретила въезд в Украину 140 артистам из РФ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

С декабря 2016 года 50 артистов не смогут попасть на территорию Украины.

Въезд запрещен персонам, деятельность или заявления которых противоречили интересам обеспечения безопасности государства

Служба безопасности Украины запретила въезд 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 персонам с 3 декабря 2015 года, на территорию Украину.

"Въезд запрещен персонам, деятельность или заявления которых противоречили интересам обеспечения безопасности государства", - говорится в ответе главы СБУ Василия Грицака на депутатский запрос Ольги Черваковой, опубликованный в Facebook

"Надеюсь, это закроет дискуссию о тотальном бездействии спецслужб в этом направлении, равно как и дискуссию о необходимости внесения в парламентский зал законопроектов, которые ровно ничего не изменят, а лишь дадут пиар-повод авторам", - добавила депутат.

Ольга Червакова/Facebook

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны певице Наташе Королевой (настоящая фамилия Порывай).

В конце августа прошлого года СБУ запретила въезд на территорию страны 16 российским журналистам и деятелям культуры.

Въезд на территорию Украины запрещен публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. Кроме того, в список персон нон-грата в Украине попали следующие представители российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков.

Минкульт Украины также составил "белый список" иностранных деятелей культуры. Большинство в этом списке, который возглавил Андрей Макаревич, - российские деятели различных областей культуры. Но есть и американские и европейские актеры, музыканты, режиссеры: Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Джордж Клуни, Мила Йовович и другие.