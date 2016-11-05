СБУ запретила въезд в Украину 140 артистам из РФ

С декабря 2016 года 50 артистов не смогут попасть на территорию Украины.
Служба безопасности Украины запретила въезд 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 персонам с 3 декабря 2015 года, на территорию Украину.
"Въезд запрещен персонам, деятельность или заявления которых противоречили интересам обеспечения безопасности государства", - говорится в ответе главы СБУ Василия Грицака на депутатский запрос Ольги Черваковой, опубликованный в Facebook
"Надеюсь, это закроет дискуссию о тотальном бездействии спецслужб в этом направлении, равно как и дискуссию о необходимости внесения в парламентский зал законопроектов, которые ровно ничего не изменят, а лишь дадут пиар-повод авторам", - добавила депутат.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны певице Наташе Королевой (настоящая фамилия Порывай).
В конце августа прошлого года СБУ запретила въезд на территорию страны 16 российским журналистам и деятелям культуры.
Въезд на территорию Украины запрещен публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. Кроме того, в список персон нон-грата в Украине попали следующие представители российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков.
Минкульт Украины также составил "белый список" иностранных деятелей культуры. Большинство в этом списке, который возглавил Андрей Макаревич, - российские деятели различных областей культуры. Но есть и американские и европейские актеры, музыканты, режиссеры: Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Джордж Клуни, Мила Йовович и другие.ZN.UA