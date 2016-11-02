Глава СБУ рассказал о перспективах освобождения заложников: готовы "за одного давать троих"

По данным СБУ, в плену на текущий момент находится 109 украинских граждан.

Списки на обмен подготовлены и неоднократно передавались боевикам - Грицак Сайт президента Украины

Глава СБУ Василий Грицак заявил о готовности неравнозначного обмена для освобождения украинских заложников

"Когда состоится ближайший обмен – я не хочу сотрясать воздух и называть какие-то даты или цифры. Но мы дошли уже до того, что мы готовы отдавать за одного трех, лишь бы нам вернули наших ребят", – сказал он журналистам в Краматорске в среду.

На текущий момент, по его словам, в плену находится 109 украинских граждан. При этом СБУ известно о конкретном местонахождении 57 из них.

"В Минске предварительно представители "ЛНР/ДНР" признали, что 47 человек действительно у них находятся. Еще 494 продолжают считаться без вести пропавшими", - отметил Грицак, также заверив, что будут предприняты все меры для освобождения заложников.

Он также напомнил, что списки на обмен подготовлены и неоднократно передавались другой стороне.

Ранее украинская сторона в ходе встречи "Нормандской четверки" в Берлине акцентировала внимание на освобождении всех граждан Украины, которые удерживаются в заложниках как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так на территории Российской федерации. При этом президент РФ Владимир Путин в Берлине отказался считать удерживаемых в РФ граждан Украины заложниками.