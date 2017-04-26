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СБУ задержала замкомандира части Нацгвардии

26 апреля в 17:30

Оперативники задержали военного на взятке почти в 400 тысяч гривень.

взятка коррупция
На взятке в 15 тысяч долларов поймали замкомандира части Нацгвардии
DonPomidor / Depositphotos
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя командира одной из воинских частей Национальной гвардии, который отправлял своих бойцов охранять имущество предпринимателей и получал за это неправомерную выгоду, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды - квартальной "выручки" в сумме $ 15тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

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Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им. Даниила Галицкого Романа Зазуляка задержали при получении взятки в 40 тыс. грн.

 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги взятка СБУ Нацгвардия
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