СБУ задержала замкомандира части Нацгвардии

Оперативники задержали военного на взятке почти в 400 тысяч гривень.

На взятке в 15 тысяч долларов поймали замкомандира части Нацгвардии DonPomidor / Depositphotos

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя командира одной из воинских частей, который отправлял своих бойцов охранять имущество предпринимателей и получал за это неправомерную выгоду, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды - квартальной "выручки" в сумме $ 15тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им. Даниила Галицкого Романа Зазуляка задержали при получении взятки в 40 тыс. грн.