СБУ задержала замкомандира части Нацгвардии

Оперативники задержали военного на взятке почти в 400 тысяч гривень.
"Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды - квартальной "выручки" в сумме $ 15тысяч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).
Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им. Даниила Галицкого Романа Зазуляка задержали при получении взятки в 40 тыс. грн.
Интерфакс-Украина , ZN.UA ,