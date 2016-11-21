СБУ задержала на админгранице с Крымом двух бывших украинских военных-дезертиров

Минобороны РФ обвинило Украину в похищении российских военнослужащих.

Прапорщик Одинцов и младший сержант Баранов, которые изменили присяге и перешли на службу к оккупантам, задержаны на Чонгаре СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании на административной границе с Автономной Республикойдвух бывших украинских военнослужащих, которые после незаконной аннексии полуострова перешли на службу в оккупационные восйка.

"Речь идет о двух бывших украинских военных, которые изменили присяге и пошли служить в российскую армию после незаконной аннексии Крыма. Они были задержаны после пересечения границы на Чонгаре", – уточнили в пресс-службе СБУ вечером в понедельник, 21 ноября.

Задержанных подозревают в дезертирстве и государственной измене.

Напомним, 21 ноября Министерство обороны России обвинило СБУ в похищении двух военнослужащих РФ с территории Крыма и потребовало их немедленной выдачи российской стороне.

"20 ноября около 13 часов по Москве сотрудниками Службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович", – заявили в российском Минобороны.