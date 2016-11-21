Организаторы неудачного переворота в Черногории участвовали в оккупации Крыма — СМИ

Сербский политолог опубликовал запись разговора с основателем радикальной организации "Сербские волки".

Справа - основатель радикальной организации "Сербские волки" Александр Синджелич Крым.Реалии

Опубликована запись Skype разговора из которой следует, что организаторы неудавшегося путча во время выборов в Черногории принимали участие в операции РФ по организации оккупации украинского Крыма.



В распоряжении журналистов проекта "Крым.Реалии" оказалась видеозапись Skype разговора одного из обвиняемых в руководстве диверсионной группой, подозреваемой в подготовке переворота в Черногории – основателя радикальной организации "Сербские волки" Александра Синджелича.

Разговор ведется на сербском языке и был предоставлен в редакцию собеседником Синджелича – сербским политологом, директором Фонда СЕАС Венциславом Буйичем. По его словам разговор состоялся 11 марта 2015 года. На видеозаписи Синджелич хвастается своими связями в Москве, в российском министерстве обороны.



"Живкович был одним из "четников" – сербов, приехавших на крымский "референдум" 16 марта 2014 года, где они присоединились к российским "казакам", и вместе с ними несли дежурство на оккупационных блокпостах рядом с Севастополем", - пояснил Буйич.

Он добавил, что из контекста разговора следует, что именно Синджелич давал российским военным рекомендации, на основании которых те одобряли кандидатуры сербских "добровольцев", и допускали их к участию в операции по захвату Крыма.

Буйич отмечает, что особую тревогу вызывает недавнее сообщение в сербской прессе о том, что статус Синджелича может быть изменен с обвиняемого на свидетеля.

По мнению сербского политолога, масштаб связей последнего с Россией указывает на то, что лидер "Сербских волков" принимал непосредственное участие в реализации планов Москвы. Впрочем, Синджелич был не единственным контактом сербских радикалов с россиянами.

Ранее сообщалось, что в Черногории предотвратили покушение на премьер-министра Мило Джукановича, который обвинил пророссийскую оппозицию в попытке его убийства.

Ранее Джуканович заявлял, что Россия финансирует местную оппозицию, чтобы сорвать запланированное вхождение Черногории в НАТО.

Российский МИД назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к соответствующей реакции.

Накануне несколько граждан РФ были депортированы из Сербии за участие в подготовке террористических акций и антиправительственных выступлений в Черногории.

Подробнее о попытке срыва выборов и переворота в Черногории читайте в статье Константина Федоренко "Балканы: внешнеполитический провал России?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".