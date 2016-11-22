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СБУ сообщила о подозрении в сепаратизме экс-депутату

22 ноября в 13:57

Бывший депутат занимался организацией незаконного референдума о "суверенитете" "ЛНР".

сбу
Досудебное следствие СБУ продолжается

В зоне проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины бывшему депутату Кременского районного совета Луганской области, сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в апреле 2014 года подозреваемый занимался организацией и проведением незаконного референдума о признании государственного суверенитета так называемой "Луганской народной республики".

Его обвиняют по ч. 1 ст. 110 УК - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий. Такие нарушения наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное следствие продолжается.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Донецкой области охранника "народных мэров" Славянская времен оккупации города боевиками террористической организации "ДНР".

Ранее Киевский районный суд Харькова приговорил к пяти годам тюрьмы четырех участников захвата здания Харьковской областной государственной администрации в начале апреля 2014 года, а Приднепровский районный суд Черкасс согласился с доводами обвинения и приговорил члена террористической организации "ДНР" к наказанию в виде девяти лет лишения свободы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина обвинение СБУ
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