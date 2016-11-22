СБУ сообщила о подозрении в сепаратизме экс-депутату

Бывший депутат занимался организацией незаконного референдума о "суверенитете" "ЛНР".

Досудебное следствие СБУ продолжается

В зоне проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины бывшему депутату Кременского районного совета Луганской области, сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в апреле 2014 года подозреваемый занимался организацией и проведением незаконного референдума о признании государственного суверенитета так называемой "Луганской народной республики".

Его обвиняют по ч. 1 ст. 110 УК - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий. Такие нарушения наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Донецкой области охранника "народных мэров" Славянская времен оккупации города боевиками террористической организации "ДНР".

Ранее Киевский районный суд Харькова приговорил к пяти годам тюрьмы четырех участников захвата здания Харьковской областной государственной администрации в начале апреля 2014 года, а Приднепровский районный суд Черкасс согласился с доводами обвинения и приговорил члена террористической организации "ДНР" к наказанию в виде девяти лет лишения свободы.