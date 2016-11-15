СБУ предоставила охрану депутату Шухевичу

В СБУ проверяют информацию об угрозе жизни народного дептута.

Ляшко заявил о подготовке покушения на Шухевича wikimedia.org

Служба безопасности Украины предоставила охрану народному депутату от Радикальной партии

"Глава СБУ Василий Грицак поручил обеспечить безопасность народного избранника, после оперативного рассмотрения Службой обращения государственного деятеля на имя президента Украины", – сообщила глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook вечером во вторник, 15 ноября.

Также сообщается, что сотрудники СБУ проводят оперативные мероприятия, направленные на проверку полученной информации.

Ранее глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Шухевича могут убить для дестабилизации ситуации в стране, и потребовал предоставить ему государственную охрану.

Этому заявлению предшествовала перепалка между Ляшко и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко в Верховной Раде. Тимошенко попросила слова, после чего спикер Андрей Парубий сообщил о выступлении представителя "Батькивщины", однако после короткой паузы назвал фамилию Шухевича.

Представители "Батькивщины" подвели Шухевича к трибуне, где его встретили коллеги по фракции и попытались что-то эмоционально объяснить. В это время депутаты от "Оппозиционного блока" требовали предоставить Шухевичу слово. Вскорt он покинул сессионный зал в сопровождении депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Ляшко заявил, что на Шухевича оказывали давление, а Тимошенко пыталась использовать его для оглашения проекта постановления о начале процедуры импичмента президента. Лидер "Батькивщины" утверждает, что Шухевич лично обратился к ней, так как его фракция не подписала заявление о его выступлении.

Шухевич, в свою очередь, заявил, что не собирался говорить об импичменте.