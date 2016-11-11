СБУ пришла с обыском в одесскую компанию "Интертелеком"

ІT-компанию подозревают в работе на российские спецслужбы.
Служба безопасности Украины провела обыски в одесском офисе телекоммуникационного оператора "Интертелеком", работа компании частично прекращена, сообщил генеральный директор Борис Акулов.
По его словам, СБУ подозревает компанию в содействии российским спецслужбам, в частности, якобы она помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.
"Мы предложили им неограниченный доступ к оборудованию сети и узлам ее мониторинга, но они отказались от того, чтобы выполнить все действия без нарушения связи и пригрозили в любом случае отключить оборудование", - заявил Акулов, передает "Думская".
По его словам, в данный момент работает только телефонная связь от "Интертелеком", мобильный интернет компании отключен. Из-за этого возник сбой в работе одной из служб такси, водители которой получают заказы через мобильный интернет компании.
Гендиректор "Интертелеком" обратился с жалобой на сотрудников СБУ к президенту Украины, генеральному прокурору и главе СБУ.
Как сообщалось, в СБУ назвали дату начала реализации российского плана дестабилизации в Украине. Первый этап реализации разработанного Россией плана дестабилизации ситуации намечен на 15 ноября. Конечной целью плана российских спецслужб являются досрочные выборы и усиление позиций сепаратистов сил в новом парламенте.