СБУ признала подлинность плана "Шатун" по дестабилизации Украины

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"Шатун" действительно был написан в Кремле, заявил глава СБУ.

В СБУ заявили о подлинности кремлевского плана "Шатун" по дестабилизации Украины Андрей Товстыженко, ZN.UA

Экспертиза подтвердила аутентичность документов плана "Шатун", добытого украинскими хакерами при взломе почты советника президента РФ, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 18 ноября.

"Завершилась экспертиза, которая подтвердила аутентичность того, что эти документы разрабатывались непосредственно там, где это было объявлено. Относительно реализации, вы можете сами накладывать события, происходящие в Киеве, на то, что написано в самом "Шатуне", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление Грицака на пресс-конференции в Киеве

По словам главы СБУ, результаты проведенной экспертизы будут обнародованы в ближайшее время.

4 ноября Василий Грицак подтвердил, что украинские хакеры из организации "КиберХунта" действительно добыли данные переписки из электронной почты приемной помощника президента РФ Владислава Суркова.

Группа хакеров "КиберХунта" ранее заявила, что взломала переписку Суркова. Хакеры утверждают, что добытые и опубликованные ними документы – это план по дестабилизации Украины "Шатун", который нашли в переписке Суркова с его помощником Карповым.

Министр Юстиции Павел Петренко в связи с этим заявил, что Минюст может может включить документы, которые украинские хакеры якобы получили, взломав электронную почту помощника президента РФ Владислава Суркова, в международные иски против России. Петренко подчеркнул, что документы соответствуют стилю и философии российской власти.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Помощник президента РФ Владислав Сурков, о взломе переписки которого ранее сообщили украинские хакеры, вообще не пользуется электронной почтой.