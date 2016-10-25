СБУ допрашивала Савченко как свидетеля в рамках производства о посягательстве на территориальную целостность

ZN.UA не получило ответа на вопрос, отслеживает ли СБУ предполагаемые связи Надежды Савченко с Виктором Медведчуком.

Василий Артюшенко, ZN.UA

СБУ допрашивала депутата от "Батькивщины" Надежду Савченко в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористических организаций.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос ZN.UA, на предмет допроса Савченко после ее заявлений относительно неофициального визита на оккупированную территорию Донбасса.

"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористических организаций", - сказано в ответе СБУ.

В то же время в спецслужбе не ответили на вопрос, что именно сообщила Савченко во время допросов, ссылаясь на тайну следствия. Кроме того, ZN.UA не получило ответа на вопрос, отслеживает СБУ вероятные связи Савченко с Виктором Медведчуком.

Ранее Надежда Савченко сообщила, что дала показания Службе безопасности Украины по поводу своих поездок в оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Свои визиты в ОРДЛО Савченко объяснила необходимостью отслеживать пути контрабанды, а также изучать настроения жителей оккупированных территорий.

Напомним, 12 октября во время выступления на сессии Парламенсткой Ассамблеи Совета Европы народный депутат от "Батькивщины", член украинской делегации в ПАСЕ Надежда Савченко сообщила о своих визитах на оккупированные территории, где она общалась с гражданским населением и боевиками террористических группировок.

На следующий день Надежда Савченко подтвердила, что побывала в Донбассе и провела переговоры с боевиками, но указала, что встреча произошла не на оккупированных территориях, а в "серой зоне" на линии соприкосновения.

После этого заместитель главы парламентской фрации "Народного фронта" Юрий Береза потребовал от СБУ расследовать обстоятельства поездок Савченко, а также других депутатов всех уровней чиновников в ОРДЛО.