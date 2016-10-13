Савченко подтвердила, что поддерживает связь с боевиками

Народный депутат рассказала подробности своей недавней поездки в Донбасс.

Надежда Савченко призналась, что поддерживает связь с теми, кто взял ее в плен Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Украиныподтвердила, что побывала в Донбассе и провела переговоры с боевиками, но указала, что встреча произошла не на оккупированных территориях, а в "серой зоне" на линии соприкосновения.

По ее словам, она действительно поддерживает связь с оккупированным Донбассом.

"Я действительно поддерживаю связь, и при чем вышли на меня эти люди первыми. Это люди из оккупированных территорий, это не один человек, их очень много. Это даже те люди, которые держали меня в свое время в плену, и они тоже на меня вышли первыми. У них остался мой телефон, с тех пор, как они меня с ним украли", – заявила депутат в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, предствители НВФ сообщили ей, что руководство боевыми соединениями и силовыми структурами так называемых "ЛНР" и "ДНР" осуществляют кадровые российские офицеры.

Савченко также отказалась называть населенные пункты, в которых встретилась и провела переговоры с террористами.

"Пока этого не скажу. Это не Донецк, и не Луганск, это пограничные территории, маленькие села, где еще остались люди", - сообщила она.

Ранее Надежда Савченко признала, что недавно побывала на оккупированных территориях Донбасса и вела переговоры с представителями боевиков.

"Я была на оккупированной территории довольно недавно, и как ни странно, общалась с теми, кто держал меня в плену", – заявила она, выступая в ПАСЕ.

незадолго до этого журналист Алексей Мацука заявил о том, что Надежда Савченко несколько недель назад пыталась попасть в оккупированный Донецк, чтобы встретиться с главарем "ДНР" Захарченко.

7 октября данную информацию опровергла пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, заявившая, что данное заявление – это "абсолютная чушь, чья-то выдумка или шутка, или попытка черного пара".

По ее словам, в течение последних полутора месяцев побывать в зоне АТО Савченко не удалось вовсе.

8 октября данное заявление подтвердила сама Савченко, заявившая, что не делала попыток въехать на оккупированные территории для встречи с Захарченко, хотя переговоры об этом ведутся.

Народный депутат Надежда Савченко уже не раз делала заявления, вызывавшие бурную реакцию украинской общественности из-за фактического подыгрывания официальной позиции Кремля в конфликте на Востоке Украины. Так, 7 июня Савченко заявила, что украинской стороне следует наладить прямой диалог с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР" для решения вопроса возвращения Донбасса. Подобную "рекомендацию" ранее давал украинской власти президент РФ Владимир Путин.

22 июля Надежда Савченко заявила, что украинцам еще придется извиняться перед жителями Донбасса. Отвечая на прямой вопрос журналиста, у кого именно надо просить прощения, Савченко сказала: "У той матери, которая потеряла последнего сына, неважно, с какой стороны".

4 августа Савченко выступила за немедленное прекращение АТО на востоке Украины.