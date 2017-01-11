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Савченко опубликовала списки пленных российских военных

11 января в 08:51

В списке указано, в нем значатся те, кто совершил преступления против Украины. 

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Савченко опубликовала списки пленных россиян
Василий Артюшенко, ZN.UA
Вслед  за списком граждан Украины, находящихся в плену в "ЛНР" и "ДНР", народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала список граждан РФ, которые находятся тюрьмах за преступления против Украины.

Соответствующий список размещен на ее странице в сети Facebook.

Ранее она заявляла еще об одном списке пленных, который требует уточнения. 

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Напомним, 10 января Савченко, вопреки просьбам СБУ, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

Как сообщалось, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Ранее Надежда Савченко дала показания Службе безопасности Украины по поводу своих поездок в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

В СБУ утверждают, что Савченко не координировала свои действия с ними. Однако, как стало известно ZN.UAНадежда Савченко встречалась с советником главы СБУ Юрием Тандитом накануне и после своей встречи с главарями "ДНР/ЛНР". В переговорах с боевиками также принимал участие близкий к Виктору Медведчуку руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Савченко Украина плен списки СБУ
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